ABD'den corona virüs aşısı için 472 milyon dolar ek yardım

Moderna, korona virüs aşısı geliştirme çalışmaları için ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirmi Otoritesi'nden (BARDA) 472 milyon dolar (3. 232 milyar TL) fon aldı.



Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, sağlanan fon, yaklaşık 30 bin kişinin katılacağı 3'ncü faz testlerin finansmanında kullanılacak.



Moderna Nisan ayında ABD hükümetinden 483 milyon dolar (3.307 milyar TL) finansman almıştı.



Yeni fon yardımı ile Moderna'nın corona virüs aşısı geliştirmek için ABD hükümetinden aldığı yardım 955 milyon dolara (6.540 milyar TL) yükseldi.





Şirket yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu açıkladı.