AB'de TikTok'a seçim incelemesi

Avrupa Komisyonu, seçimlere müdahale edilmesinin önüne geçmek için yeterli önlemleri almadığı iddiasıyla sosyal medya şirketi TikTok'a karşı resmi inceleme başlattı.



Komisyon, Dijital Hizmetler Kanunu kapsamında Romanya'daki iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili verileri incelenmek üzere muhafaza etmesini TikTok'tan 5 Aralık'ta talep etmişti.



ROMANYA'DA SEÇİM İPTAL EDİLDİ



Romanya Anayasa Mahkemesi, Rusya'nın Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ve Rusya yanlısı aşırı milliyetçi Calin Georgescu'nun ilk tur seçimlerini kazanmasının ardından seçimin ilk turunun sonuçlarını aralık başında iptal etmişti.



Komisyon, bilgi talep edeceğini, TikTok'un siyasi reklam ve ücret karşılığı yapılan siyasi içerik politikalarını, TikTok'un önerilen içerikleri belirleme sistemlerini ve bu sistemlerin manipüle edilme risklerini inceleyeceğini açıkladı.



YENİ YAPTIRIM KARARLARI ALINABİLİR



Resmi incelemenin başlamasıyla Komisyon, yeni yaptırım kararları alabilir ve TikTok'un verdiği taahhütleri değerlendirebilir. Sürecin ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih yok.



Çinli Bytedance şirketine ait TikTok, 150'den fazla seçim sürecinde platformunun politikalara uygunluğunu sağladığını ve Avrupa Komisyonu'na kapsamlı bilgi sağladığını açıkladı.



İKİ KRİTİK SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK HAMLE



TikTok, ücretli siyasi reklam kabul etmediğini, yanlış bilgi ve nefret söylemleri politikalarını çiğneyen içerikleri etkin bir şekilde kaldırdığını belirtti.



Komisyon, şubat ayında yapılacak Almanya parlamento seçimleri ve 29 Aralık'ta Hırvatistan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edilebileceğine dair risklerin farkında olduğunu belirtti.

