AB'den Apple'a 13 milyar euroluk vergi darbesi

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar eurodan fazla vergi ödemesi gerektiğine karar verdi. Yıllardır süren dava, AB'nin vergi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a karşı yürütülüyordu.

AB'den Apple'a 13 milyar euroluk vergi darbesi

AB'nin en üst mahkemesi 'a büyük bir darbe indirerek devinin 13 milyar eurodan fazla vergi ödemesi gerektiğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı (ECJ) 'ın İrlanda hükümetine vergi ödemesi gerektiğine karar vererek on yıllardır süren hukuk mücadelesini sona erdirdi.

NE OLMUŞTU?


Avrupa Komisyonu 2014 yılında Apple'ın İrlanda'daki vergi ödemelerini incelemeye başlamıştı.

AB rekabet şefi Margrethe Vestager, 2016 yılına gelindiğinde Apple'ın 1991-2014 yılları arasında diğer şirketlerden çok daha düşük bir oran ödeyerek İrlanda hükümetinin haksız vergi indirimlerinden yararlandığını tespit ettiğini söyledi.

Apple ve İrlanda daha sonra 2019'da kararı temyiz etmişti ve AB Genel Mahkemesi 2020'de iPhone üreticisi lehine karar vermişti.

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