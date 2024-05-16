AB'den Facebook ve Instagram'a "çocuk güvenliği" soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram uygulamaları hakkında soruşturma başlattı. Meta'nın sahibi olduğu platformların çocuklarda bağımlılık davranışlarına yol açtığından şüpheleniliyor.

AB'den Facebook ve Instagram'a "çocuk güvenliği" soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Meta'nın sahibi olduğu platformların çocuklarda bağımlılık davranışlarına yol açtığı şüphesiyle ve Instagram hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

AB'nin iç pazardan sorumlu komisyon üyesi Thierry Breton, Meta için “Genç Avrupalıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etki risklerini azaltmak için Dijital Hizmetler Yasası yükümlülüklerine uyma konusunda yeterince çaba gösterdiğine ikna olmadık” dedi.

Avrupa Birliği, META'yı çocukların ruh sağlığını korumak için tasarlanmış yasaların gerekliliklerine uymamakla suçluyor.

Araştırma, bir algoritmanın gençleri vücut imajı gibi olumsuz içeriklerle beslediği platformların "tavşan deliği etkisi" adı verilen potansiyel bağımlılık yapıcı etkilerini araştıracak.

Ayrıca Meta'nın yaş doğrulama araçlarının etkinliğine ve reşit olmayanlara yönelik mahremiyete de bakılacak. Breton, "Çocuklarımızı korumak için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz" diye konuştu.

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