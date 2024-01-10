AB'den Microsoft ile OpenAI ortaklığına inceleme: Soruşturma başlatılabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet düzenleyicisi, Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımın birleşme kurallarına takılıp takılmadığını araştırıyor.

Bu durumun son zamanlardaki yapay zeka anlaşmalarının en büyük ortaklığına yönelik resmi bir soruşturmaya yol açabilecek somut bir adım olduğu kaydedildi.

"AB BİRLEŞME YÖNETMELİĞİNE GÖRE KONTROL EDİLİYOR"



Komisyonun yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı yatırımın AB Birleşme Yönetmeliği kapsamında gözden geçirilebilir olup olmadığını kontrol ediyor" dedi.

13 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İNCELEME ALTINDA



Financial Times'ın haberine göre, ABD ve Birleşik Krallık rekabet düzenleyicileri, Microsoft'un yapay zeka ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ye yaptığı 13 milyar dolara varan yatırımı incelemeye almış durumda.

Yatırımcıların ve Büyük Teknoloji şirketlerinin geçen yıl yapay zeka start-up'larına milyarlarca dolar akıtmasıyla beraber bu ortaklık teknoloji sektörünün en kazançlı bağlantılarından biri haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Microsoft ve OpenAI arasındaki anlaşmayı inceleyen ilk rekabet gözlemcisi oldu.

Kasım ayında start-up'ta yaşanan karışık bir kurumsal anlaşmazlık, CEO Sam Altman'ın günler sonra yeniden işe alınmadan önce yönetim kurulu tarafından görevden alınmasına yol açmıştı.



Diğer yatırımcılarla birlikte Altman'ın görevine geri dönmesi için bastıran Microsoft, Sam Altman'ın CEO'luğa dönmesiyle birlikte OpenAI'nin yönetim kuruluna oy hakkı olmayan bir gözlemcisini dahil etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILABİLİR

AB'nin incelemesinin bir ön adım niteliğinde olduğu, ancak yeterli gerekçelerin bulunması durumunda komsiyonun tam bir soruşturma başlatmayı tercih edebileceği kaydedildi.

Komisyon ayrıca "büyük dijital piyasa oyuncuları ile üretici yapay zeka geliştiricileri ve sağlayıcıları arasında imzalanan bazı anlaşmaları incelediğini" ve "bu ortaklıkların piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini araştırdığını" söyledi.

SİLİKON VADİSİ ZİYARETİNDE AÇIKLADI

AB'nin rekabetten sorumlu müdürü Margrethe Vestager, ABD'nin önde gelen teknoloji yöneticileriyle görüşmek üzere Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiği esnada Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'ye yatırımının incelendiğini açıkladı.

Ofisinden yapılan açıklamada Vestager'in gezi sırasında OpenAI'nin üst düzey yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.



Microsoft, "2019'dan bu yana OpenAI ile her iki şirket için de bağımsızlığı korurken daha fazla yapay zeka inovasyonu ve rekabeti teşvik eden bir ortaklık kurduk. Son zamanlarda değişen tek şey, Microsoft'un artık OpenAI'nin yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir gözlemciye sahip olacak olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Microsoft başkanı Brad Smith, OpenAI ile ilişkilerinin bir satın almadan ziyade çok daha farklı olduğunu söyledi.

