AB'den WhatsApp'ın yapay zekasına soruşturma

Avrupa Birliği, WhatsApp’a entegre edilen yapay zeka özellikleri nedeniyle Meta hakkında yeni bir antitröst soruşturması başlatmaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın iki AB yetkilisine dayandırdığı habere göre Avrupa Komisyonu, Meta’nın Meta AI sistemini bu yılın başlarında WhatsApp’ın arayüzüne nasıl entegre ettiğini incelemek için resmi bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Soruşturma, entegrasyonun pazar hakimiyetini ve rekabeti etkileyip etkilemediğini kontrol edecek.

Mart 2025’ten bu yana Avrupa pazarlarında mevcut olan Meta AI, WhatsApp kullanıcılarına sohbet robotu ve sanal asistan işlevi sunuyor.

FT soruşturmanın “önümüzdeki günlerde” duyurulmasının beklendiğini, ancak zamanlamanın değişebileceğini bildirdi. İncelemenin, Amazon ve Microsoft gibi şirketlere yönelik süreçlerde kullanılan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında değil, AB’nin geleneksel rekabet kuralları çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.

Meta’nın mart ayında WhatsApp’a entegre ettiği Meta AI, sohbetlerde öneriler sunan, mesaj taslakları oluşturabilen ve ek metin üretebilen bir yapay zeka aracı olarak tanımlanıyor. Şirket, Avrupa’daki “karmaşık düzenleyici yapı” nedeniyle entegrasyonun bölgede daha geç devreye alındığını açıklamıştı.

İTALYA'DA DA İNCELEME GENİŞLEDİ

Meta’ya yönelik benzer bir inceleme İtalya’da da sürüyor. Ülkenin rekabet otoritesi, Temmuz ayında Meta’nın WhatsApp’a yapay zeka özelliklerini kullanıcıdan açık onay almadan entegre ederek pazar gücünü kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açmıştı. Kasım ayında genişletilen bu süreçte, WhatsApp Business kurallarındaki değişikliklerin “yapay zeka sohbet botları pazarında üretimi ve teknik gelişmeleri sınırlayıp sınırlamadığı” araştırılıyor.

Meta, AB’nin başlatmaya hazırlandığı yeni soruşturmaya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, İtalya’daki iddiaların “asılsız” olduğunu savundu. Şirket, yapılan güncellemelerin müşteri desteği sunan işletmeleri veya alternatif yapay zeka asistanlarını tercih eden firmaları olumsuz etkilemediğini öne sürdü.