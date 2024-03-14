AB'den yapay zeka soruşturması

Avrupa Birliği, büyük teknoloji firmalarının yapay zeka kullanımı ve bilgisayar tarafından üretilen deep fake içeriklerine yönelik bir soruşturma başlattı.

Meta, Microsoft, Snap, TikTok ve X (Twitter) gibi şirketleri kapsayan soruşturma, teknoloji devlerinin tüketiciye yönelik yapay zeka araçlarıını giderek daha fazla kullanıma sunarken, üretken yapay zeka risklerini nasıl yönetmeyi planladıklarına odaklanıyor.

PARA CEZASINA YOL AÇABİLİR



Komisyon, şirketlerin deepfake içerikler konusuna nasıl yaklaştığına dair fikir edinmek için bir soruşturma başlattığını ve Dijital Hizmetler Yasası kapsamında para cezası gibi birçok cezaya yol açabileceğini belirtiyor.



Şirketlerin bu sorulara yanıt vermek için 26 Nisan'a kadar süreleri olduğu kaydedildi.

AB'DE SEÇİM ÖNCESİ YAPAY ZEKA ENDİŞESİ

Avrupa Komisyonu'ndaki düzenleyiciler, bu yaz yapılacak AB parlamento seçimleri öncesinde yapay zekanın nasıl kaos yaratabileceği konusunda özellikle endişe duyduklarını söyledi.

Çevrimiçi platformlara yapay zeka araçlarının seçimlerde yanlış bilgi yaymasını önlemek için attıkları adımlarla ilgili sorulara yanıt verilmesi bekleniyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.