ABD'li bilim insanları 'tarihi füzyon keşfini' açıkladı

Alternatif enerji konusunda çığır açacak füzyon enerjisindeki kilometre taşına nasıl ulaşıldığını, Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesinin Başkan Yardımcısı Marvin Adams açıkladı.



Az miktarda nükleer yakıtı, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği noktaya ısıtıp sıkıştırmak için lazerler kullanıldı.



Yöntemde çok yüksek güce sahip 192 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşlendi.



Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşarak "füzyon" oluştu.



Alternatif enerji konusunda çığır açması beklenen zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil "temiz enerji" santralleri inşa edilebilecek.



Uzmanlar sonsuz enerji kaynağı güneşe de gücünü veren "füzyon enerjisi" deneyinde "kullanılandan çok daha fazla enerji" ortaya çıktığını açıkladı.



5 Aralık'ta gerçekleştirilen deneyde net enerji kazanımı sağlandı.



Böylece sıfır karbon salınımı ile temiz ve sonsuz enerji üretilebileceği belirtiliyor.



Ancak bu teknolojiyi kulanan enerji santrallerinin üretilmesi için uzun yıllar gerektiğine de vurgu yapılıyor.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın yöneticisi Kim Budil, ABD Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki (LLNL) bilim insanlarının güneşe ve yıldızlara güç sağlayan süreç olan füzyon enerjisi konusunda bir atılım yaptıklarını duyurdu

ARAŞTIRMACILAR 60 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ÇALIŞIYOR

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri." değerlendirmesinde bulundu.



Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.



Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor." dedi.



Bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.



Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz." diye konuştu.



Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm

FÜZYON NEDİR?



ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.



Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.