ABD'li eyaletlerin kripto madencilik kavgası: New York önde

Çin'den doğru dünyanın dört bir yanına kripto para madenciliği göçü başladı. ABD'li eyaletler arasında bu göçten daha fazla pay almak için kıyasıya rekabet var. Şimdilik bu yarışın kazananı New York gibi gözüküyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 14:43

ABD'li eyaletlerin kripto madencilik kavgası: New York önde

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hükümetinin yasakladığı Bitcoin madenciliğinin yüzünü ilk çevirdiği ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Milyarlarca dolarlık ek yatırım anlamına gelen bu madenleri eyaletleri arasında bir çekişme nedeni haline geldi.

Kripto para madenciliği üzerine gelen yeni verilere göre, bu alanda, New York “kazanan” konumuna geldi.

Yeni veriler, Amerika'daki Bitcoin madencilerinin çoğunun New York, Kentucky, Georgia ve Texas’ta bulunduğunu gösterdi.

Foundry USA'in verilerine göre, 'de Bitcoin işlemci gücü oranının yüzde 19,9'u New York'ta, yüzde 18,7'si Kentucky'de, yüzde 17,3'ü Georgia'da ve Teksas ise yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Kripto para madenciliğinde Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yaşanan bu göçün en büyük sebebi de Pekin’in bu baharda madencilere uygulamaya başladığı yasaklar oldu.

GÖÇ DEVAM EDECEK

Basına yansıyan haberlere göre 'den başlayan göç aylar sonra bile tamamlanmış değil. 'deki dev madencilerin halen dünyanın birçok yerine yüzbinlerce madenciliği ekipmanı gönderdiği tahmin ediliyor.

Basına yansıyan bilgilere göre sadece onbinlerce cihaz 'nin Teksas eyaletine doğru yola çıkmış durumda.

Teksas'taki düşük elektrik maliyetleri nedeniyle yakın zamanda eyalette açılacak olan madenciliği şirketlerinin daha da artması bekleniyor.

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