ABD’li öğrenci, sanat sergisindeki yapay zekalı görselleri söküp yedi

Üretken yapay zekanın yaratıcı alanlarda kullanımının yaygınlaşması, güçlü bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Oyun geliştiricilerinin bu teknolojiyi kullandıkları için yoğun eleştirilerle karşılaşmasından, sanatçıların yapay zekaya karşı kitlesel protestolar düzenlemesine kadar uzanan tepkiler, 2025’e damga vurmuştu.



Bu öfkenin en çarpıcı ve sıra dışı örneklerinden biri ABD’nin Alaska eyaletinde yaşandı. Alaska Fairbanks Üniversitesi’nde lisans öğrencisi olan Graham Granger, bir sanat sergisindeki eserleri duvardan söküp yemesi üzerine gözaltına alındı.

Üniversite polisinin açıklamasına göre olay, okulun öğrenci gazetesi The Sun Star tarafından “Protesto amacıyla sanat eserlerini söküp yedi” şeklinde aktarıldı.

ÇİĞNEYİP TÜKÜRDÜ, TUTUKLANDI

Granger’ın, güzel sanatlar öğrencisi Nick Dwyer’a ait ve tamamen yapay zeka ile üretilmiş 160 küçük görselin bazılarını çiğneyip tükürdüğü belirtildi.



Polis kayıtlarına göre Granger, sergideki 160 görselin en az 57’sine zarar verdi. Bunun üzerine öğrenci, “beşinci dereceden mala zarar verme” suçlamasıyla tutuklanarak Fairbanks Cezaevi’ne götürüldü.

Serginin sahibi Nick Dwyer ise çalışmalarını savundu. The Sun Star’a konuşan Dwyer, 2017’den bu yana sanatında yapay zeka kullandığını söyledi.



TARTIŞMA BÜYÜYOR



Sanat dünyası, uzun süredir yapay zeka üretimi eserlerin yarattığı dalgayla sarsılıyor. Kimi sanatçılar haksız yere yapay zeka kullanmakla suçlanırken, Defending AI Art gibi çevrimiçi topluluklarda yer alanlar ise bunun meşru bir ifade biçimi olduğunu savunuyor.



Benzer bir tartışma müzik sektöründe de yaşanıyor. Dijital platformlarda, gerçek sanatçıların eserlerini taklit eden düşük kaliteli yapay zeka üretimi şarkılar giderek artıyor. Geçen hafta müzik dağıtım platformu Bandcamp, yapay zeka ile üretilmiş şarkıları yasakladığını açıklamıştı. Karar, müzik dünyasında geniş destek görmüştü.