ABD'li şirketlere Çin yasağı: İleri teknoloji tesis kuramayacaklar

Biden yönetimi, federal fondan yararlanan ABD'li teknoloji şirketlerinin Çin'de "ileri teknoloji" tesis kurmalarının 10 yıllığına yasaklanacağını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 09:29

ABD'li şirketlere Çin yasağı: İleri teknoloji tesis kuramayacaklar

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ABD'de hükümetten çip üretimine 50 milyar dolarlık yatırım

ABD'de hükümetten çip üretimine 50 milyar dolarlık yatırım

TRT 'de yer alan bilgilere göre karar, ABD'de çip endüstrisini geliştirmek amacıyla duyurulan 50 milyar dolarlık planın kapsamında yer aldı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) fonu alanların ulusal güvenliği tehlikeye atmamalarını temin etmek adına; bu şirketlerin 10 yıllık bir süre için 'de ileri teknoloji geliştirmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ağustos ayında, yüksek teknolojili üretim ve bilimsel araştırmalara 280 milyar taahhüt eden yasayı imzalamıştı. 

Yatırımlar, ABD'de bilgisayar çipi üretim tesisleri kuran şirketler için vergi indirimlerini içeriyor.

ABD şu anda, dünya genelindeki yarı iletken üretiminde yaklaşık yüzde 10'luk paya sahip.

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