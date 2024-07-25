ABD'li siyasetçi sesini kaybetti: İmdadına yapay zeka yetişti

ABD'li temsilciler Meclisi üyesi Jennifer Wexton nadir görülen hastalığı nedeniyle sesini kaybetti.



İşinin büyük bir bölümü kitlelere hitap etmek olan bir siyasetçi için bu çok büyük bir kayıp anlamına geliyordu. İmdadına ise yapay zeka yetişti.

Geçen yıl progresif supranükleer palsi tanısı konulan siyasetçi "Bu parkinson'un daha da gelişmiş bir versiyonu denebilir. Hastalık konuşmamı etkiledi ve o yüzden sizinle iletişim kurabilmek için bir uygulama kullanıyorum" dedi.

KOMŞULARININ SESİ KULLANILDI

Wexton'ın eski konuşmalarından alınan örneklerle ABD'li siyasetçinin sesi yapay zekayla yeniden oluşturuldu.



Normalde metni sese dönüştüren uygulamalar olsa da bu uygulamalarda oluşturulan ses robotik ve kulağa yapay geliyor. Wexton'ın sesinden yeniden üretilen sesiyse gerçeğine oldukça yakın.



Klonlanan sesler henüz mükemmel olmasa da uzmanlar bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dr. Jori Fleisher ses klonlama teknolojisinin çok faydalı olacağını söylüyor.



Ses klonlama konusunda çok başarılı olan yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımı da mümkün Wexton bu teknolojinin deepfake görüntülerle kötüye kullanılması riski olduğuna dikkat çekiyor.