ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor: Bluesky nedir, nasıl kullanılır?

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı. Twitter 'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu. Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti. Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi. Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.

BLUESKY NEDİR?



Bluesky, sosyal medya platformlarına yeni bir alternatif olarak geliştirilen bir sosyal ağ projesidir. Jack Dorsey (eski Twitter CEO’su) tarafından başlatılan bu proje, açık ve merkezi olmayan bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bluesky, özellikle geleneksel sosyal medya platformlarının kontrolünü merkezileştirilmiş yapılarından kurtarmayı ve kullanıcıların içerik ve etkileşim üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefler.



Sosyal medyada artan sansür, veri gizliliği sorunları ve algoritmik manipülasyonlara tepki olarak geliştirilen Bluesky, kullanıcıların özgürlüğünü artırmayı ve internetin ilk yıllarındaki açık, keşfe dayalı ruhu yeniden canlandırmayı hedefler.



Şu anda beta sürümünde olan Bluesky, davet sistemiyle çalışıyor ve birçok kişi tarafından Twitter’a bir alternatif olarak görülüyor.

BLUESKY NASIL İNDİRİLİR?

Bluesky'yi kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ancak unutmayın, şu anda Bluesky, davet sistemiyle çalışan bir platformdur ve kullanıcıların katılabilmesi için bir davet koduna ihtiyaç vardır. İşte nasıl başlayacağınız ve kullanacağınız hakkında bir rehber:



1. Bluesky'ye Katılmak için Davet Kodu Edinin



Bluesky şu anda beta sürümünde ve yalnızca davet koduyla kullanıcı kabul ediyor.



Davet kodu:



Bluesky'de zaten üye olan birinden alınabilir.



Sosyal medya platformlarında davet kodu paylaşımı yapan kişilerden bulunabilir.



Bluesky’nin resmi web sitesine giderek bekleme listesine kaydolabilirsiniz.



2. Bluesky Uygulamasını İndirin



Mobil cihazlar için uygulamalar:



Bluesky iOS Uygulaması (App Store'dan indirebilirsiniz).



Bluesky Android Uygulaması (Google Play Store'dan erişebilirsiniz).