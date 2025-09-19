ABD'li vekilden uzaylı iddiası: "Okyanusların derinlerinde yaşıyorlar"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tim Burchett, Dünya'da uzaylıların yaşadığını iddia ederek, “Belki binlerce yıl önce gelmiş olabilirler ama şu an buradalar ve derin su bölgelerinde bulunuyorlar” dedi.

Vekil ayrıca, Ay’ın yüzeyi hakkında denizlerden daha fazla bilgi sahibi olunduğunu vurgulayarak, belirli beş-altı derin okyanus alanında olağanüstü sayıda tanımlanamayan cisim görüldüğünü savundu.

"FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE UZAYLI ARACI"

Burchett, donanma personelinden “yüzlerce kilometre hızla giden su altı araçları” hakkında raporlar aldığını, daha önce de bir amiralin kendisine, “futbol sahası büyüklüğünde” bir uzaylı aracını anlattığını iddia etmişti.



Bu açıklamalar, Kongre’de geçen hafta yapılan ve ABD ordusunun “Tanımlanamayan Anomalik Olaylar” (UAP) hakkında sorgulandığı oturumun ardından geldi.

Oturumda konuşan Missouri vekili Eric Burlison, Yemen açıklarında çekildiği öne sürülen ve bir Hellfire füzesinin “UAP”a çarpıp sekmesini gösterdiğini iddia ettiği bir video sunmuştu.



Ancak uzmanlar, bu tür görüntülerin özellikle savaş bölgelerinde çekildiği için askeri faaliyetlerden kaynaklanıyor olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Washington’da UFO iddiaları yeni değil; 1940’lardan bu yana Amerikan siyasetinde sık sık benzer tartışmalar yaşanıyor.