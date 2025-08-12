ABD'li yazılımcı gençler, fast food restoranlarında bile iş bulamıyor

Bilgisayar bilimi okumak, çok yakın zamana kadar üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci için yapılabilecek en iyi tercihlerden biri olarak görülüyordu.



Ancak New York Times’ın uzmanlar ve yeni mezun bilgisayar bilimi öğrencileriyle yaptığı röportajlara göre, bugün bu bölümü bitirenler, dev teknoloji şirketlerindeki büyük çaplı işten çıkarmalar nedeniyle yazılım alanında başlangıç seviyesi iş bulmakta ve hatta fast food restoranlarında işe girmekte bile zorlanıyor.

YAŞADIKLARINI TİKTOK'TA ANLATTI

Silikon Vadisi yakınlarında doğan 21 yaşındaki Manasi Mishra, küçük yaşlardan itibaren “Eğer kod yazmayı öğrenir, çok çalışır ve bilgisayar bilimi diploması alırsan işe başlarken altı haneli maaş alabilirsin” sözleriyle büyüdüğünü söylüyor.



Küçük yaşta kodlamaya merak salan Mishra, ilkokuldayken ilk web sitesini yaptı, lisede ileri düzey bilgisayar bilimi dersleri aldı ve ardından Purdue Üniversitesi’nde bu alanda eğitim gördü. Ancak tüm bunlar, geçen bahar mezuniyetinin hemen ardından yaşanan yapay zeka dalgasına onu hazırlamaya yetmedi.



Genç programcı üniversiteden işsiz olarak mezun oldu ve kısa sürede viral olan bir TikTok videosunda, hızlı servis burrito zinciri Chipotle’da iş görüşmesine girdiğini, ancak o işi bile alamadığını anlattı.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ KURUTUYOR



New York Times'ın teknoloji sektörüne girmek isteyen 150’den fazla mevcut üniversite öğrencisi ve yeni mezunla yaptığı ankette, katılımcılar benzer çaresizlik ve umutsuzluk hikayeleri paylaştı.

Bu genç adaylar, yapay zekanın kuruttuğu bir teknoloji piyasasıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.



Bazıları, teknoloji sektörünün yazılımcılara bir zamanlar vaat ettiği şeyler yüzünden kendilerini “kandırılmış” hissettiklerini belirtirken; diğerleri, önlerinde uzanan “ruhsuzlaştırıcı” işsizlik tablosu karşısında en baskın duygularının depresyon olduğunu ifade etti.



Rakamlar da tabloyu doğruluyor: New York Federal Reserve verilerine göre, bilgisayar bilimi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 6,1. Bu, ülkedeki tüm yeni mezunlar arasındaki işsizlik ortalamasının (yüzde 5,8) üzerinde.

Bu mezunlardan biri olan, 25 yaşındaki Zach Taylor, Oregon State Üniversitesi’nde 2019’da bilgisayar bilimi okumaya başladığında iş olanaklarının sınırsız göründüğünü söylüyor. Ancak 2023’te, yapay zeka etkisiyle gerçekleşen ilk büyük işten çıkarmalar sırasında mezun olduğunda, bu parlak beklenti çoktan geçmişte kalmıştı.



Mezuniyetinden bu yana geçen iki yılda, kendi hesaplamasına göre 5 bin 762 işe başvurdu ama yalnızca 13’ünden görüşme çağrısı aldı. Üstelik hiçbirinde işe giremedi.



Taylor, McDonald’s’tan bile “deneyim eksikliği” gerekçesiyle reddedildiğini ifade etti. Taylor, Oregon’daki memleketine geri döndü ve geçimini sağlamak için işsizlik maaşı alıyor.

Tech Layoff Tracker verilerine göre günde teknoloji sektöründe her gün ortalama 592 kişi işten çıkarılıyor.