ABD’nin askeri uzay aracı yeni görevine başladı

SpaceX, ABD ordusunun gizemli X-37B uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı.

Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleşen kalkış, SpaceX’in canlı yayınıyla duyuruldu.



ABD Uzay Kuvvetleri, “Mission 8” adı verilen bu uçuşun “çok çeşitli test ve deney hedefleri” barındırdığını açıkladı.

KUANTUM SENSÖR DENEMESİ

Açıklamada, görev kapsamında lazer iletişim sistemleri ve bugüne kadar uzaya gönderilen en yüksek performanslı kuantum sensörün deneneceği belirtildi.

Ayrıca bu testlerin, ABD’nin uzay tabanlı iletişim altyapılarının dayanıklılığını ve güvenliğini artırmaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

KÜÇÜK BİR OTOBÜS BOYUTLARINDA



Yaklaşık küçük bir otobüs büyüklüğünde olan X-37B, 2011’de emekliye ayrılan insanlı uzay mekiklerinin mini bir versiyonunu andırıyor.

Daha önce NASA için de deneyler gerçekleştiren araç, 2010’dan bu yana farklı görevlerde kullanılıyor.

Boeing tarafından ABD Hava Kuvvetleri için tasarlanan X-37B, 9 metre uzunluğa, 4,5 metre kanat açıklığına sahip ve güneş panelleriyle çalışıyor.