ABD'nin gelişmiş çip üretim merkezi kurma hedefi

2030 yılına kadar başarmak istedikleri hedeflere değinen Raimondo, gelişmiş yarı iletken üretimi için ABD'nin bu tarihe kadar en az iki büyük ölçekli üretim merkezine sahip olmasını ve bu kümelerin her birinde iyi ücretli işlerde binlerce işçinin istihdam edilmesini hedeflediklerini ifade etti.



Raimondo, ABD'nin çok sayıda yüksek hacimli gelişmiş paketleme tesisi de kurmayı ve paketleme teknolojilerinde dünya lideri olmayı hedeflediğini aktardı.



Ayrıca Raimondo, güçlü bir yarı iletken Ar-Ge ekosistemi oluşturmak için 11 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını da kaydetti.