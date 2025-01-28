ABD'yi kasıp kavuran yapay zeka: DeepSeek'e siber saldırı düzenlendi!

Çin merkezli yapay zeka botu DeepSeek, siber saldırı nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak sınırlayacağını açıkladı.

Yapay zeka aracı, ChatGPT ve Google gibi rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı.

Ocak ayında piyasaya sürülen DeepSeek-R1'in kısa sürede kazandığı popülarite, ABD'nin yapay zeka endüstrisinde lideri olduğu yönündeki yaygın inancın sarsılmasına yol açtı.

Yaklaşık 6 milyon dolara geliştirilen DeepSeek-R1, OpenAI'ın en son çıkan ChatGPT modelleriyle eşit performans sergiliyor.

NVİDİA'NIN PİYASA DEĞERİ 600 MİLYAR DOLAR AZALDI



ABD merkezli Nvidia, Microsoft ve Meta gibi yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri DeepSeek'in piyasaya girmesiyle beraber büyük bir düşüş yaşadı.



Nvidia, ABD'de borsalar Pazartesi akşamı kapandığında yüzde 17 değer kaybetmişti.

Şirketin piyasa değerinden 600 milyar dolar silinirken, bu durum ABD piyasalarında bugüne kadar yaşanan en büyük düşüş olarak tarihe geçti.

DEEPSEEK'İ KİM KURDU?

DeepSeek, Çin'in güneydoğusundaki Hangzhou kentinde 2023 yılında Liang Wenfeng tarafından kuruldu.

Bilgi ve elektronik mühendisliği mezunu olan 40 yaşındaki Liang, yapay zeka botunu destekleyen serbest yatırım fonunu da kurdu.

Liang'ın ülke dışında şu anda Çin'e ihracatı yasak olan Nvidia A100 çiplerinden oluşan bir depo oluşturduğu söyleniyor.



Uzmanlar, bu deponun, bu çipleri hala ithal edilebilen daha ucuz, daha düşük kaliteli çiplerle eşleştirerek DeepSeek'i başlatmasına yol açtığına inanıyor.

