AB'nin çerezlerine karşı dijital reform çağrısı

Perşembe günü bazı sivil toplum grupları ve akademisyenler, Avrupa Birliği 'nin web sitelerinde kullanıcıların onayını isteyen can sıkıcı çerez bildirimlerini ortadan kaldırmasının zamanının geldiğini belirtti.

Kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izleyen ve şirketlerin onlara kişiselleştirilmiş reklamlar göstermesini sağlayan çerezler, internet siteleri tarafından sıkça kullanılan takip araçları arasında yer alıyor.

19 sivil toplum grubu, akademisyen ve işletmeden oluşan bir koalisyon, Avrupa Komisyonu'na, AB başkentlerine ve Avrupa Parlamentosu üyelerine yazdıkları bir mektupta, AB'den can sıkıcı ve yanıltıcı olarak nitelendirdikleri çerez bildirimlerine son verme talebinde bulundu.

ÜYE DEVLETLERİN ORTAK KARARINA BAĞLI

Komisyon geçen yıl, başlangıçta can sıkıcı çerezlerden kurtulma planlarını da içeren veri koruma kurallarında bir reform önerdi.

Ancak üye devletler, koalisyonun "kullanıcıların gizlilik tercihlerini bir kez belirlemelerine ve çok nadiren başka bir bildirim görmelerine olanak sağlayacağı" maddesine karşı çıkıyor.

Talep edilen reform, ancak AB parlamentosu ve 27 üye devletin nihai bir taslak üzerinde müzakere etmesinin ardından yasalaşacak.

Avrupa Dijital Haklar Merkezi'nden (Noyb) Ursula Pachl yaptığı açıklamada, "Komisyonun önerisini geri çekmek ve mevcut çerez uyarı felaketini sürdürmek için geçerli bir gerekçe yok." dedi.