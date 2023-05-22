AB'nin Facebook'u rekor para cezasına çarptırması bekleniyor

Avrupalıları ABD'nin daha zayıf mahremiyet yasalarına maruz bırakabileceğinden, trans-Atlantik veri akışlarıyla ilgili endişeler dile getirildi.



Geçen yıl Facebook, veri aktarma mekanizmasını kullanması yasaklanırsa Avrupa'daki hizmetlerini askıya almakla tehdit etti.



Nisan ayının sonlarında Meta, Mayıs ayında İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir karar alınması gerektiğini kabul ederek ilk çeyrek mali sonuçlarını yayınladı .



Açıklamada, "Atlantik'in her iki yakasındaki politika yapıcılarla devam eden istişarelerimiz, önerilen yeni AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesinin bu tür transferlerin askıya alınması için son tarihten önce tam olarak uygulanacağını göstermeye devam ediyor, ancak bunun olasılığını göz ardı edemeyiz.

IDPC kararının, yeni bir veri gizliliği çerçevesi yürürlüğe girdikten sonra bile veri işleme operasyonlarımızı başka türlü etkileyip etkilemeyeceğini ve ne ölçüde etkileyeceğini de değerlendireceğiz." denildi.



Ocak ayında, Kaliforniya merkezli şirket, İrlanda'nın DPC'si tarafından, AB gizlilik kurallarını ihlal ederek, kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorladığı için 390 milyon euro para cezasına çarptırdı.



Para cezasının yanı sıra, Meta'nın kullanıcıları bu tür reklamlara kaydolmaya zorlaması da yasaklandı.