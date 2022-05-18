Abone kaybeden Netflix işten çıkarmalara başladı

Netflix, yıllar sonra gelen abone kaybının ardından 150 çalışanını işten çıkardı.

İnternetten yayın devi Netflix’te elenen pozisyonlar, yayıncının 11.000 çalışanının yüzde 2'sinden daha azını temsil ediyor ve kesintilerin çoğu ABD'de gerçekleşiyor.



Personel azaltma kararı, Netflix'in on yıldaki ilk abone kaybını 2022 ilk çeyrek sonuçlarında bildirmesi ve gelecekteki kayıpları tahmin etmesinden kısa bir süre sonra geldi.



Netflix hisseleri Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında değer kaybetti.



Şirketin 2022 ilk çeyrek kazanç raporu sırasında, eş-CEO Reed Hastings, platformun yıllarca direndikten sonra, daha ucuz abonelik ücreti bulunan reklamlı katmanları araştırdıklarını söylemişti.



Netflix ayrıca, 222 milyon ödeme yapan üyeye ek olarak, hesap paylaşımı yoluyla 100 milyondan fazla ek hane bulunduğunu belirterek, yaygın şifre paylaşımını sonlandırmak için de çalışıyor.



Netflix'in işten çıkarmaları, abonelerinin yavaşlamasına bağlı olsa da, teknoloji endüstrisindeki daralmanın da bir parçası. Facebook'un tepe şirketi Meta, Amazon, Uber ve Robinhood da dahil olmak üzere birkaç teknoloji şirketi kısa süre önce işe alımların dondurulacağını ve işten çıkarmalar olacağını duyurmuştu.