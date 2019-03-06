Acer, ultrabook pazarı söz konusu olduğunda ismi öne çıkan teknoloji üreticilerinden biri. Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olan Acer Swift 5 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirketin tek ürünü bu değil elbette. 1.8 kg ağırlığa sahip olan ve sadece 16.9 mm kalınlığında olan Acer Swift 3, şirketin öne çıkan bir diğer ürünü. Öncelikle Türkçe karakter desteğiyle gelen tuş takımını bir yana bırakacak olursak, 15.6 inç'lik ekranıyla kullanıcılarına standart bir Full HD ekran sunuyor.



Intel'in 8. nesil Core i5 işlemcisinden güç alan cihazda 256 GB SSD bulunuyor. 4 GB RAM'le gelen Acer Swift 3, özelliklerinden de anlaşılacağı üzere bir oyun bilgisayarı değil ve klasik oyunları hariç tutarsak oyun performansı beklemek yanlış olur. Diğer yandan ürünün daha çok ince ve şık görünen tasarımını göz önünde bulundurmak gerekiyor. 8 saatlik batarya ömrü sunan Acer Swift 3, daha çok internette işlerini halleden, ofis çalışanlarına hitap eden bir bilgisayar.



Batarya ömrüyle ilgili bir örnek verecek olursak; ekran parlaklığı tamamen açık konumdayken 4 saat boyunca film seyredebiliyorsunuz. Bu da rakipleriyle kıyaslandığında Swift 3'ün başarılı sayılabilecek bir özelliği aslında. Yani aslında bu bilgisayarı alıyorsanız, pek 'şarj' sorunu yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.



HDMI, USB 2.0, USB 3.0 (2 adet) ve USB 3.1 Type-C bağlantı noktalarına da sahip olan ürün, USB 3.1 Type-C, küçük ve iki taraflı kullanıma da uygun tasarımı sayesinde "bağlantı cihazını ters taktım" endişesine son verirken güç aktarımını da kolaylaştırıyor, 5 Gbps'ye kadar hızlı veri aktarımı gerçekleştiriyor. USB 3.0 ise uyku modunda şarj işlemini destekliyor.



Kablosuz ağlara kesintisiz olarak bağlanmanızı sağlayan yeni nesil 2x2 802.11ac Gigabit çift bantlı Wi-Fi bağlantı teknolojisi, geleneksel 802.11n 1x1 çözümüne göre 5 kata kadar hızlı ve güçlü internet bağlantısı sunuyor. Parmak izi okuyucusu ise sizi karmaşık şifreleri hatırlama derdinden kurtarıyor.