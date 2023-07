Activision'dan dev mobil oyun geliri: PC ve konsol gelirlerini geride bıraktı

Activision, son 12 ayda mobil oyunlardan aylık olarak yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.



Şirketin mobil oyunları, arka arkaya dört çeyrek dönemde 900 milyon doların üzerinde gelir sağladı.



Candy Crush, Call of Duty Mobile ve Diablo Immortal gibi oyunlar, özellikle dikkat çeken başarılı yapımlardan oldu.



CALL OF DUTY MOBILE 3 MİLYAR DOLARLIK GELİR SAĞLADI



Call of Duty Mobile, 3 milyar dolarlık geliriyle oyun sektöründe önde gelen oyunlardan biri haline geldi.



MOBİL OYUNLAR PC VE KONSOL GELİRLERİNİ GERİDE BIRAKTI



Öte yandan Activision'ın mobil oyun gelirlerinin 2021'den bu yana PC ve konsol gelirlerini geride bırakarak hatta bazı dönemlerde toplam PC ve konsol satışlarından daha fazla gelir elde ettiği kaydedildi.



Mobil oyunlar şirketin gelir tablosunda önemli bir paya sahip.



Microsoft ile yapılan anlaşmanın son tarihi uzatıldı. Bu gelişme, Microsoft'un oyun dünyasında büyük bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.



Microsoft'un Activision'ı bünyesine katmasıyla birlikte, Amerikalı teknoloji devinin oyun sektöründeki konumu daha da güçlenecektir. Ancak Microsoft'un bu konuda izleyeceği strateji henüz bilinmiyor.

