Activision'dan dev mobil oyun geliri: PC ve konsol gelirlerini geride bıraktı

Activision'ın geliştirdiği mobil oyunların gelirleri bilgisayar ve konsol gelirlerini geride bıraktı. Call of Duty Mobile'ın bugüne kadar 3 milyar dolarlık bir gelir sağladığı ifade edildi.

Activision'dan dev mobil oyun geliri: PC ve konsol gelirlerini geride bıraktı

Activision, son 12 ayda mobil oyunlardan aylık olarak yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şirketin mobil oyunları, arka arkaya dört çeyrek dönemde 900 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

Candy Crush, Call of Duty Mobile ve Diablo Immortal gibi oyunlar, özellikle dikkat çeken başarılı yapımlardan oldu.

MOBILE 3 MİLYAR DOLARLIK GELİR SAĞLADI

Call of Duty Mobile, 3 milyar dolarlık geliriyle oyun sektöründe önde gelen oyunlardan biri haline geldi.

MOBİL PC VE KONSOL GELİRLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Activision'ın mobil oyun gelirlerinin 2021'den bu yana PC ve konsol gelirlerini geride bırakarak hatta bazı dönemlerde toplam PC ve konsol satışlarından daha fazla gelir elde ettiği kaydedildi.

Mobil oyunlar şirketin gelir tablosunda önemli bir paya sahip.

ile yapılan anlaşmanın son tarihi uzatıldı. Bu gelişme, Microsoft'un oyun dünyasında büyük bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Microsoft'un Activision'ı bünyesine katmasıyla birlikte, Amerikalı devinin oyun sektöründeki konumu daha da güçlenecektir. Ancak Microsoft'un bu konuda izleyeceği strateji henüz bilinmiyor.

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