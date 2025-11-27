Adını tanrıçadan alıyor, 7 kat daha hızlı: Meksika'dan "süper" bilgisayar

GELECEK YIL BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında süper bilgisayarın konumunun henüz netleşmediğini ancak inşaatın gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Kendisi de bir akademisyen ve iklim bilimci olan Sheinbaum, “Çok heyecanlıyız. Bu, Meksika’nın yapay zeka kullanımına ve bugün sahip olmadığımız veri işleme süreçlerine tam anlamıyla dahil olmasını sağlayacak” dedi.

Merino, ülkenin şu anda en güçlü süper bilgisayarının 2,3 petaflop hızında çalıştığını, bunun saniyede bir katrilyon işlem anlamına geldiğini ifade etti. Coatlicue’nin ise 314 petaflop kapasiteye ulaşarak Meksika’yı bölgesel teknoloji yarışında bir adım öne taşıyacağı vurgulandı.