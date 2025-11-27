Adını tanrıçadan alıyor, 7 kat daha hızlı: Meksika'dan "süper" bilgisayar
27.11.2025 09:55
AP
Meksika, “Coatlicue” adında, Latin Amerika’nın en güçlü süper bilgisayarını yapacağını duyurdu.
Meksika hükümeti, Latin Amerika’nın en güçlü süper bilgisayarını geliştirmek için harekete geçtiğini duyurdu.
Çarşamba günü açıklanan plan, ülkenin hızla büyüyen yapay zeka uygulamalarından yararlanmasını ve bilgi işlem kapasitesini katlayarak artırmasını hedefliyor.
Toprak ana olarak bilinen Meksika tanrıçası “Coatlicue”den ilham alan sistemin, bölgenin mevcut lideri olan Brezilya’nın süper bilgisayarından yedi kat daha güçlü olacağı belirtildi. Proje, Telekomünikasyon ve Dijital Dönüşüm Ajansı Başkanı José Merino tarafından tanıtıldı.
GELECEK YIL BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında süper bilgisayarın konumunun henüz netleşmediğini ancak inşaatın gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Kendisi de bir akademisyen ve iklim bilimci olan Sheinbaum, “Çok heyecanlıyız. Bu, Meksika’nın yapay zeka kullanımına ve bugün sahip olmadığımız veri işleme süreçlerine tam anlamıyla dahil olmasını sağlayacak” dedi.
Merino, ülkenin şu anda en güçlü süper bilgisayarının 2,3 petaflop hızında çalıştığını, bunun saniyede bir katrilyon işlem anlamına geldiğini ifade etti. Coatlicue’nin ise 314 petaflop kapasiteye ulaşarak Meksika’yı bölgesel teknoloji yarışında bir adım öne taşıyacağı vurgulandı.