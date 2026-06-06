Ağustos'ta gökyüzü karanlığa bürünecek. Tam Güneş tutulması için geri sayım başladı

12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması , iki yıldan uzun bir aranın ardından gökyüzünde yeniden büyüleyici bir manzara oluşturacak.

Tam Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek bazı bölgelerde Güneş’i tamamen kapatmasıyla meydana geliyor. Bu sırada Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşüyor ve gündüz saatlerinde kısa süreli karanlık oluşuyor.

Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey İspanya ve kuzeydoğu Portekiz’in bazı bölgelerinden izlenebilecek.

Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’nın geniş kesimlerinde ise parçalı Güneş tutulması görülecek.

TUTULMA NERELERDEN GÖRÜLEBİLECEK?

Tutulmanın tam görüleceği dar hat yaklaşık 8 bin 300 kilometre boyunca uzanacak.

Tutulma önce Arktik kıyılarından başlayacak, ardından Kuzey Kutbu yakınlarından geçerek Grönland, İzlanda, Portekiz ve kuzey İspanya üzerinden ilerleyecek.

Grönland’daki gözlemciler iki dakikadan biraz fazla tam tutulma izleyebilirken, kuzey İspanya’dakiler yalnızca yaklaşık 20 saniyelik bir karanlık yaşayabilecek.

Uzmanlar, tutulma gözlemlerindeki en büyük riskin hava koşulları olduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA İÇİN TARİHİ BİR OLAY

2024 yılında Meksika, ABD ve Kanada’dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulmasının ardından bu yaz gerçekleşecek olay, Avrupa açısından özel önem taşıyor.

İspanya ana karasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması 1905’ten bu yana ilk kez gerçekleşecek.

Ayrıca bu tutulma, ülkenin 2028’e kadar göreceği üç Güneş tutulmasının ilki olacak.

SONRAKİ TUTULMALAR NE ZAMAN?

Bir sonraki tam Güneş tutulması 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek ve güney İspanya, Kuzey Afrika, Suudi Arabistan ve Yemen’den görülebilecek.

ABD’de ise tam tutulma için uzun süre beklemek gerekecek. Ülkede bir sonraki tam tutulma 2033’te yalnızca Alaska’dan izlenebilecek.

BİLİM DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tam Güneş tutulmaları, bilim insanlarına Güneş’in dış atmosferi olan koronayı incelemek için önemli fırsatlar sunuyor.

Bu yılki tutulmada araştırmacılar yüksek irtifa balonları kullanarak Ay’ın gölgesini ve tutulmayı görüntülemeyi planlıyor.

Amaçlardan biri, 1919’da gerçekleştirilen ve Güneş’in kütle çekiminin yıldız ışığını nasıl büktüğünü göstererek Einstein’ın genel görelilik teorisini doğrulayan tarihi deneyi yeniden oluşturmak.

Bilim insanları ayrıca vatandaşları da bilimsel çalışmalara katılmaya çağırıyor. Gönüllüler, tutulma sırasında atmosferde meydana gelen değişimleri ölçmek için kendi basit cihazlarını oluşturabilecek.