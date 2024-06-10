Ailelerin yeni korkulu rüyası "Yandere Simulatör" oldu: Yandere Simulatör nedir?

Ailelerin yeni korkulu rüyası "Yandere Simulatör" oyunu oldu. Uzmanlar, Yandere Simulator isimli oyundaki tehlikeyi açıklayarak tüm anne babaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ailelerin yeni korkulu rüyası "Yandere Simulatör" oldu: Yandere Simulatör nedir?

Bir lisede geçen ve oyuncunun görevi okuldaki tüm rakiplerini tek tek öldürmek olan bir simülasyon oyunu son günlerde giderek popüler hale gelmeye başladı.Yandere Simulatör ismindeki , bir anime karakterinin hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Japonca bir terim olarak "yandere", takıntılı olduğu kişiye ulaşmak için her şeyi yapabilecek, gerekirse herkesi öldürebilecek karakterleri tanımlamakta kullanılır.

Ailelerin yeni korkulu rüyası "Yandere Simulatör" oldu: Yandere Simulatör nedir? - 1

2016 yılında Yandere Simulator, yayın hizmeti Twitch tarafından yasaklı oyunlar listesine eklendi.

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