Airbnb'ye yapay zeka özelliği: Tatilleri planlayacak

Günlük ev veya oda kiralama uygulaması olan Airbnb, Gameplanner.AI isimli yapay zeka sistemini 200 milyon dolar karşılığında satın aldı.

The Guardian'ın haberine göre, Airbnb CEO'su Brian Chesky üretken yapay zeka ile platformu kökten değiştireceğini söyledi.

Bu özellikle birlikte şirketin kullanıcılar hakkında bilgi edinerek seyahat deneyimlerini geliştiren bir "seyahat planlayıcısı" olarak kullanmak istediği aktarıldı.

Ayrıca Airbnb'nin Eylül sonu itibarıyla 11 milyar dolar değeri bulunduğu belirtildi.

İTALYA'DA VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda bir İtalyan yargıç, vergi kaçırdığı iddiasıyla günlük ev kiralama uygulaması Airbnb'nin 779,5 milyon eurosuna el konulmasına karar verdi.

Savcılar, firmanın ev sahiplerinden yaklaşık 3,7 milyar euro kira geliri üzerinden vergi tahsil edilmediğini söyledi.