Airbnb'ye yapay zeka özelliği: Tatilleri planlayacak

Airbnb, uygulamaya yapay zeka destekli "tatil planlayıcısı" için 200 milyon dolar karşılığında Gameplanner.AI sistemini satın aldı. Böylelikle platform, kullanıcıları doğru odalar veya evlere yerleştiren bir yapay zeka sistemi kullanılacak.

Airbnb'ye yapay zeka özelliği: Tatilleri planlayacak

Günlük ev veya oda kiralama uygulaması olan Airbnb, Gameplanner.AI isimli sistemini 200 milyon dolar karşılığında satın aldı.

The Guardian'ın haberine göre, Airbnb CEO'su Brian Chesky üretken yapay zeka ile platformu kökten değiştireceğini söyledi.

Bu özellikle birlikte şirketin kullanıcılar hakkında bilgi edinerek seyahat deneyimlerini geliştiren bir "seyahat planlayıcısı" olarak kullanmak istediği aktarıldı.

Ayrıca Airbnb'nin Eylül sonu itibarıyla 11 milyar dolar değeri bulunduğu belirtildi.

İTALYA'DA VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda bir İtalyan yargıç, vergi kaçırdığı iddiasıyla günlük ev kiralama uygulaması Airbnb'nin 779,5 milyon eurosuna el konulmasına karar verdi.

Savcılar, firmanın ev sahiplerinden yaklaşık 3,7 milyar euro geliri üzerinden vergi tahsil edilmediğini söyledi.

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