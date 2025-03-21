Airbyte’tan veri analitiği ve yapay zeka için yeni destek

YAPILANDIRILMAMIŞ VERİ YÖNETİMİNDE YENİLİK



Airbyte’ın yeni bağlayıcıları, Google Drive ve SharePoint gibi popüler uygulamalardan yapılandırılmamış verilerin aktarılmasını sağlıyor. Bu, belge yönetim sistemleri ve bulut tabanlı hizmetlerde tutulan geniş veri havuzlarının iş süreçlerine entegre edilmesini kolaylaştırıyor. Airbyte, bu süreçte veri bütünlüğünü koruyarak, şirketlerin yapay zeka uygulamalarında kullanabilecekleri veriyi daha erişilebilir hale getiriyor. Bu yenilik, veri formatlarında uyumluluk ve özelleştirilebilir bağlayıcı kullanımı gibi teknik avantajlar sağlıyor.



Airbyte’ın bağlayıcıları, Apache Iceberg gibi açık kaynaklı analitik veri formatları ile uyumlu çalışarak büyük veri tablolarının depolanmasını ve işlenmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kullanıcılar, bağlayıcıların yapılandırmasını iş ihtiyaçlarına göre özelleştirme ve data entegrasyonu sırasında esneklik sağlama şansı elde ediyor.



KURUMSAL UYGULAMALARA ÖZEL DESTEK



Airbyte, NetSuite, SAP, ServiceNow ve Workday gibi kurumsal yazılımlar için veri bağlayıcılar sunarak, özellikle büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu bağlayıcılar, finansal raporlamadan insan kaynakları yönetimine kadar geniş bir yelpazede daha verimli data entegrasyonu sağlıyor.



Bir işletme, SAP sisteminden müşteri verilerini Apache Iceberg formatında veri gölüne aktarmak istediğinde, Airbyte’ın bağlayıcıları bunu hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu veriler, daha sonra iş analitiği ve yapay zeka modelleri için kullanılabiliyor.



VERİ GÜVENLİĞİ VE KORUMA



Airbyte, bağlayıcılarını geliştirmede veri güvenliğine özel önem verdiğini vurguluyor. Veri şifreleme protokolleri ve hassas veri maskeleme gibi ileri güvenlik önlemleri, kullanıcıların kritik bilgilerini koruma altına alıyor. Ayrıca, veri taşınması sırasında anonimleştirme yöntemleri kullanılarak, şirketlerin veri gizliliği standartlarını karşılaması sağlanıyor.



Airbyte, yeni bağlayıcıları sayesinde şirketlerin, farklı platformlardaki veriyi entegre ederek süreçlerini hızlandıracağını, veri analitiği ve yapay zeka projelerinde daha tutarlı veri akışları oluşturacağını iddia ediyor. Şirketin bir diğer vaadi de veri yönetim süreçlerinde maliyetleri azaltmak.