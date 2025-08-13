AirPods'a "Canlı Çeviri" özelliği geliyor

Apple, bilimkurgu filmlerini andıran yeni bir özellikle gündemde.

iOS 26’nın beta sürümünde, AirPods’a gerçek zamanlı çeviri yeteneği eklenebileceğini gösteren ipuçları ortaya çıktı.

İlk olarak 9to5Mac tarafından haberleştirilen bu özellik, her iki AirPods kulaklığına da aynı anda basıldığında devreye giriyor. Sızan görsellerde İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca metinler yer alıyor.

Özelliğin ikinci nesil AirPods Pro ve dördüncü nesil AirPods modelleriyle çalıştığı belirtiliyor.

CANLI ÇEVİRİ SUNAN MARKALAR

Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde böyle bir özellikten bahsetmemişti. Ancak Bloomberg, yılın başlarında benzer bir projenin üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

Apple halihazırda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” özelliğini sunuyor.

Benzer özellikler Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta'nın Ray-Ban gözlüklerde de bulunuyor.

Yeni AirPods çeviri yeteneğinin, büyük ihtimalle tamamen kulaklığın kendi donanımı üzerinde çalışacağı ve sadece Canlı Çeviri'yi destekleyen iPhone modelleriyle uyumlu olacağı tahmin ediliyor.

NASIL ÇALIŞACAK?

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcıların bilmedikleri bir dilde kendilerine söylenenleri anında anlamalarını sağlayacak.

Karşı tarafta da çeviri destekli bir cihaz varsa, AirPods iki farklı dilde anlık iletişime imkan tanıyacak.

İddialara göre Apple, olası gecikme sorunlarını aşmak için bu özelliği yalnızca iPhone 17 serisine özel tutabilir.

Sızan görsellerde Korece, İtalyanca, Çince ve Japonca gibi dillerin de destekleneceği tespit edildi.