AirPods kulaklıklara "Beyin Haritalama" özelliği geliyor

Apple, beyin dalgalarını okuyabilen bir AirPods'un patentini aldı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yeni AirPods Pro'nun bir işitme cihazı olarak kullanılabileceği de öne sürülmüştü.

AirPods kulaklıklara "Beyin Haritalama" özelliği geliyor

'ın, AirPods'lar için beyin sinyallerinin haritasını çıkarmaya olanak tanıyacak bir patenti aldığı kaydedildi.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'a vücudunuzdan yayılan biyosinyalleri okuyabilecek AirPods üretme yetkisi verdi.

Biyosinyal takibini kolaylaştıracak küçük elektrotlar, kulaklıkların her tarafına dağılmasıyla sağlanacak.

Buna ek olarak, bu AirPods'lar'ın bireyin kulağına göre özelleştirilebilen aktif ve referans elektrotlar da içereceği belirtildi. Bu elektrotlar Apple'ın hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarında bulunacak.

YENİ AIRPODS PRO İŞİTME CİHAZI OLARAK DA KULLANILABİLİR

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın AirPods Pro'yu bir işitme cihazı olarak konumlandırmayı düşündüğü kaydedilmişti. Öte yandan cihazın içine yerleştirilen sensör yardımıyla kullanıcının vücut sıcaklığının ölçülebileceği de belirtilmişti.

AirPods kulaklıklara "Beyin Haritalama" özelliği geliyor - 1
AirPods kulaklıklara "Beyin Haritalama" özelliği geliyor - 2

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