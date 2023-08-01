AirPods kulaklıklara "Beyin Haritalama" özelliği geliyor

Apple'ın, AirPods'lar için beyin sinyallerinin haritasını çıkarmaya olanak tanıyacak bir patenti aldığı kaydedildi.



ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'a vücudunuzdan yayılan biyosinyalleri okuyabilecek AirPods üretme yetkisi verdi.



Biyosinyal takibini kolaylaştıracak küçük elektrotlar, kulaklıkların her tarafına dağılmasıyla sağlanacak.



Buna ek olarak, bu AirPods'lar'ın bireyin kulağına göre özelleştirilebilen aktif ve referans elektrotlar da içereceği belirtildi. Bu elektrotlar Apple'ın hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarında bulunacak.



YENİ AIRPODS PRO İŞİTME CİHAZI OLARAK DA KULLANILABİLİR



Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın AirPods Pro'yu bir işitme cihazı olarak konumlandırmayı düşündüğü kaydedilmişti. Öte yandan cihazın içine yerleştirilen sensör yardımıyla kullanıcının vücut sıcaklığının ölçülebileceği de belirtilmişti.



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