Airpods'un canlı çeviri özelliği, Avrupa'da kullanılamayacak

Apple, iOS 26 ile tanıttığı ve AirPods Pro 3’ün öne çıkan yeniliklerinden biri olan Canlı Çeviri (Live Translation) özelliğini şimdilik Avrupa Birliği’nde kullanıma sunmayacağını açıkladı. Şirket, bunun nedenine dair bilgi vermedi ancak kararın AB’nin yapay zeka ve gizlilik konusundaki sıkı düzenlemeleriyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.



Özellik, AB dışından gelen kullanıcılar için çalışacak, ancak hem AB içinde olan hem de Apple hesabı Avrupa bölgesine kayıtlı kullanıcılar bundan yararlanamayacak.

CANLI ÇEVİRİYLE DOĞAL İLETİŞİM

Canlı Çeviri ile kullanıcılar AirPods aracılığıyla farklı diller konuşan kişilerle doğal biçimde iletişim kurabiliyor. Karşı taraf da AirPods kullanıyorsa konuşma anında iki tarafa çevriliyor; eğer kulaklık yoksa çeviri iPhone ekranında yazılı ya da sesli olarak aktarılıyor.



Şu an için İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca destekleniyor. İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince desteği ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde eklenecek.



Canlı Çeviri, iPhone 15 ve sonrası cihazlarda çalışan Apple Intelligence ile kullanılabilecek ve AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerinde aktif olacak. Özellik, iOS 26’nın 15 Eylül’de yayınlanmasıyla birlikte hayata geçecek.