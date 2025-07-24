"Ajan ChatGPT" Türkiye'ye geldi: İnsandan bağımsız çalışabiliyor

"Etken yapay zeka" veya "ajan yapay zeka" diye bilinen yeni bir yapay zeka aşamasına geçiliyor.



Şirketler, sohbet botlarının bir adım ötesine geçerek, kullanıcı için karmaşık ve çok adımlı görevleri yerine getirebilen araçlar tasarlamak için kıyasıya yarışıyor.



OpenAI da ChatGPT Agent adını verdiği, bu türden yeni aracını geçen hafta tanıtmıştı. Türkiye'deki kullanıcılar yeni modelin açılmasını merakla bekliyordu.

YETENEKLERİ NELER?

Bugün itibarıyla Türkiye'deki ChatGPT Plus abonelerinin de kullamaya başlayabileceği bu yeni aracın, örneğin yaklaşan müşteri toplantıları hakkında bilgi vermek için bir kullanıcının takvimine bakmak, aile kahvaltısı için malzeme planlayıp satın almak ya da rakip şirketlere ilişkin analizlerine dayanarak bir slayt gösterisi oluşturmak veya popüler etkinlikleri araştırıp kullanıcılar için bilet ayırmak gibi bir dizi görevi yerine getirebileceği belirtiliyor.



Ancak olası geri dönülmez hataların önüne geçmek için şirket bir önlem de aldı. Bu önlem uyarınca ChatGPT Agent, e-posta göndermek veya rezervasyon yapmak gibi "geri alınamaz" herhangi bir şey yapmadan önce izin istiyor.



Bu tür yetenekler, ChatGPT aracısının web sitelerini incelemesini, bir eylem planı hazırlamasını ve araçları kullanmasını gerektiriyor; bunlar, şirketin daha önce aracılarla ele almaya çalıştığından çok daha karmaşık görevler.



Yeni araç OpenAI'ın tüm akıl yürütme modellerinde kullanılan takviyeli öğrenme yoluyla eğitildi. Şirket ayrıca, ChatGPT Agent'ın mevcut yapay zeka araçlarından Operator ve Deep Research'ün yeteneklerini birleştirdiğini söylüyor.



Bu sayede Operator'ın web sitelerinde gezinme yeteneği ve Deep Research'ün onlarca web sitesinden gelen bilgileri sentezleme kapasitesi tek bir araçta buluşmuş oldu.

ETKEN YAPAY ZEKA ÇAĞI

Şirketlerin yeni ve daha yetenekli dil modelleri piyasaya sürme konusunda birbiriyle yarışırken, rekabet etken yapay zekalarla birlikte yeni bir boyuta taşındı.



Google ve Perplexity'nin de benzer araçlar üzerinde çalıştığı veya kullanıma açtığı biliniyor.



Yeni yarışın öznesi olan etken veya ajan yapay zeka, gerçek dünya senaryolarında, otonom olarak (kendi başına) karar verebilen, hedeflere ulaşmak için harekete geçebilen ve yeni ortamlara veya hedeflere uyum sağlayabilen sistemleri ifade ediyor.



Bu sistemlerin temel özellikleri arasında otonomluk (insan gözetimi olmadan bağımsız çalışma), uzun vadeli hedefleri planlama, çeşitli araçları online idare etme ve muhakeme yeteneği var.



Bundan önceki üretken yapay zeka sistemleri, isteğe bağlı olarak metin, ses veya görüntü oluşturabiliyordu. Etken yapay zeka ise inisiyatif alabilen bir tür.



Örneğin, her adımda kendisine söylenmeden internette arama yapmaya, sonucu özetlemeye, e-posta yazmaya ve bir toplantı planlamaya karar verebiliyor.