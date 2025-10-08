Akbaba yuvasında 750 yıllık ayakkabı bulundu

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’ne (CSIC) bağlı Pirene Ekoloji Enstitüsü’nden ekolojist Antoni Margalida ve ekibi, Ecology dergisinde yayımladıkları araştırmada, sakallı akbabaların kuşaklar boyunca aynı kayalık yuvaları kullandığını ve bu yuvalarda kemik, ot, dal ve insan yapımı eşyalarla katmanlar oluşturduklarını belirtti.



Araştırmacılar, inceledikleri 12 iyi korunmuş yuvada çoğunlukla hayvan kemikleri buldu. Ancak kalıntıların yaklaşık yüzde 9’unu insan yapımı nesneler oluşturuyordu: deri parçaları, kumaş, bir arbalet oku ve 25 adet esparto otundan yapılmış eşya. Bunlardan biri, karbon testine göre yaklaşık 1275 yılına tarihlenen, tamamen korunmuş bir hasır ayakkabıydı.

MALZEMESİ HALA KULLANILIYOR

Esparto otu, binlerce yıldır Akdeniz’de ayakkabı yapımında kullanılan dayanıklı bir bitki. Günümüzün ünlü espadril ayakkabıları da aynı otla örülüyor. Margalida, o dönemde akbabaların bu nesneleri “muhtemelen 13. yüzyıl köylülerinin eşyalarından” çaldığını, yani arkeolojik alanlardan değil, gündelik insan yaşamından topladıklarını söyledi.



Aynı yuvada ayrıca kırmızı toprak boyayla boyanmış bir koyun derisi parçası da bulundu; bu kalıntı da yaklaşık 726 yıl öncesine tarihleniyor.



Bilim insanlarına göre, bu yuvalar sabit sıcaklık ve düşük nem oranı sayesinde yüzyıllar boyunca organik kalıntıların bozulmadan korunmasını sağlıyor.

Margalida ve ekibi, gelecekte bu “tarih dolu yuvaların” farklı katmanlarını ayrıntılı biçimde inceleyip hem biyolojik hem insan yapımı tüm kalıntıları dönemselleştirmeyi planlıyor.