Akdeniz’de “zararsız” bir köpek balığı ilk kez insan öldürdü

Akdeniz’de, daha önce hiçbir zaman insan öldürdüğü kaydedilmemiş bir köpekbalığı türü ilk kez ölümcül bir saldırıyla gündeme geldi.



Olay, 21 Nisan 2025’te İsrail’in Hadera kıyılarında meydana geldi. 40 yaşındaki bir turist, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta GoPro kamerasıyla “dusky” köpekbalıklarını (Carcharhinus obscurus) görüntülerken saldırıya uğradı.



Bilim insanlarına göre saldırı, meraklı bir köpekbalığının kameraya yaklaşarak “deneysel bir ısırık” atmak istemesiyle başladı. Ancak köpekbalığı kamerayı değil, onu elinde tutan dalgıcı ısırdı. Ortaya çıkan kan ve panik, bölgede toplanmış diğer köpekbalıklarında bir “beslenme çılgınlığını” tetikledi.



Paris Sciences et Lettres Araştırma Üniversitesi’nden Eric Clua ve Exeter Üniversitesi’nden Kristian Parton, olayla ilgili hazırladıkları raporda şu ifadeleri kullandı:



“Tanıklar, adamın ‘Yardım edin, beni ısırıyorlar’ diye bağırdığını duydu. Ardından suyun kırmızıya dönmesiyle yüzeyde sırt ve kuyruk yüzgeçleri göründü.”



BİRDEN FAZLA KÖPEK BALIĞI GELDİ



Ertesi gün denizde yapılan aramalarda, sadece kurbanın kimliğini doğrulamaya yetecek kadar insan kalıntıları bulundu. Bu da olay sırasında birden fazla köpek balığının saldırıya katıldığını ortaya koydu.



Genellikle insanlara karşı saldırgan olmayan dusky köpekbalıkları, ekoturizm faaliyetlerinde sıkça gözlemlenen bir tür olarak biliniyor.

Hadera bölgesi ise, yakınlardaki bir tuzdan arındırma tesisinin denize sıcak su pompalaması nedeniyle bu türlerin sıkça görüldüğü bir nokta.



Ancak Clua ve Parton, insanların sürekli bu hayvanlarla etkileşime girmesinin ve onları beslemesinin köpekbalıklarının doğal davranışlarını değiştirdiğini, bu nedenle saldırının dolaylı olarak insan kaynaklı olduğunu belirtiyor:



“Bölgedeki yapay beslenme faaliyetleri, köpekbalıklarında ‘dilencilik’ davranışı oluşturdu. Bu da kamerayı hedef alan bir refleks ısırığının, istemeden insanı yaralamasına neden olmuş olabilir.”



TÜR İÇİ REKABET



Bilim insanları, insan etkileşiminin ardından ortaya çıkan ses ve koku uyaranlarının birden fazla köpekbalığının aynı anda saldırmasına yol açtığını, tür içi rekabetin “insanı doğal av olarak görmeme” içgüdüsünü bastırdığını aktardı.



Clua ve Parton, bu trajik olayın ardından bölgedeki köpekbalıklarını beslemenin yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bu önlemin, hayvanların dilencilik davranışını ortadan kaldırarak hem insan hem köpekbalığı güvenliği açısından en doğru adım olacağını belirtiyorlar.



Bilim insanları, “En kötü çözüm, olayın sorumluluğu hayvanlara yükleyip bölgede toplu köpekbalığı avı başlatmak olur. Çünkü bu olayın asıl sorumlusu insanlar” uyarısında bulundu.



Rapor, bilimsel dergi Ethology’de yayımlandı.