"Akıllı kıyafet çağı"na 22 milyon dolarlık yatırım: e-pantolon geliyor

Akıllı e-pantolon projesi, görüntülerin, videoların ve seslerin yakalanması da dahil olmak üzere kıyafetlerle verilerin kaydedilmesi ve GPS bilgilerini hükümete iletilebilmesini hedefliyor.



Üstelik ABD, onu elektronikle donatılmış günlük kıyafetler gibi tasarlıyor ancak kumaşın esnetilmesi, bükülmesi ve yıkanması dahil günlük kullanımda hiçbir sorun yaşamayacak.



APPLE DA YATIRIM YAPTI



En son gelişmeler henüz o kadar ileri düzeyde olmasa da, aralarında dünyanın en ünlü teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın da bulunduğu pek çok kuruluş ve şirket, bu tür "akıllı kumaş"ın geliştirilmesine şimdiden yatırım yaptı.