Akıllı saatlerin yerini kulaklıklar mı alacak? Yeni Apple kulaklığı, saatleri solladı

Apple’ın yeni tanıttığı AirPods Pro 3, fitness ve sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor. En büyük yenilik, kulaklıkların artık kulak içinden kalp atış hızı ölçebilmesi.

iOS 26 ile gelen Fitness uygulaması güncellemeleri sayesinde kullanıcılar artık sadece iPhone ve AirPods Pro 3 kullanarak yeni tanıtılan ürün egzersiz başlatabilecek, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebilecek ve “Move” halkasını kapatıp ödül kazanabilecek.

APPLE WATCH ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Yani bu özellikler için artık Apple Watch zorunluluğu ortadan kalkıyor.



AirPods Pro 3 ayrıca iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tam entegrasyon sağlıyor, daha gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye göre daha hassas ölçüm yapıyor ve gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve daha iyi ses performansı sunuyor.

Apple Watch hala gelişmiş sağlık takibi (örneğin sürekli ölçüm, düşme algılama, detaylı uyku takibi) isteyenler için avantajlı olsa da, yalnızca spor ve temel fitness takibi isteyen kullanıcılar için AirPods Pro 3, saatin yerini rahatlıkla alabilecek gibi görünüyor.