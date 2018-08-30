GFK Araştırma Hizmetleri verilerine göre toplam satışlar 215.3 milyar euro olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Kullanıcıların akıllı cihazlara olan ilgisinin artmasıyla, 2018’in ilk yarısında ayrıca akıllı telefonların ortalama satış fiyatında geçen seneye göre yüzde 4 artış görüldü.



TELEFONLARIN ÜÇTE İKİSİ HD VEYA 4K VİDEO ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR



GFK Telekom endüstrisi uzmanı Igor Richter, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kullanıcı deneyimlerinin karşılanması açısından ürünlerin sahip olduğu özellikler büyük önem taşıyor. Bu sene cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek yenilikler, akıllı telefon kapasitelerinin sınırlarının zorlandığını gösteriyor. Söz konusu özellikler ve uygulamalar, teknolojik gelişmeler, parça uygunluğu ve satın alınabilirlikle birlikte sürekli olarak değişiyor. Ekran boyutları ve yüksek çözünürlüklü kameralar, çoklu çekirdek işleyicileri ve geniş iç depolama ile birlikte görsel deneyimin belirleyici faktörü oluyor.



“Günümüzde satılan akıllı telefonların neredeyse üçte ikisi yüksek çözünürlük (HD) veya 4K video özellikleri taşıyor. Böylece akıllı telefonlar oyun, müzik ve video uygulamaları için önemli bir yer taşıyor. 5G cihazların geliştirilmesiyle, söz konusu deneyimlerin de çoklu oyuncu ve içerik paylaşma seçenekleriyle artması bekleniyor.”

ÇEVRİMİÇİ BİLİNİRLİK GELENEKSEL PERAKENDE SATIŞI ETKİLİYOR



Telekom perakende satıcıları ve elektronik tüketici mağazaları, uluslararası telekom piyasalarındaki en etkileyici kanal olmaya devam ediyor. Çevrimiçi kanalların yaygınlığı, daha elverişli olmaları, masraf tasarrufu ve geliştirilmiş ürün özelliği tanımlarıyla güç geçtikçe artıyor.



Geleneksel kanallardan gerçekleşen satışlar, toplam satışlarda hala belirleyici olsa da, çevrimiçi gerçekleşen satışlar 2018’in ilk yarısında gerçekleşen toplam satışların yüzde 15’ini oluşturarak, 2017’ye göre yüzde 2 artış gösterdi.



KULLANICILARIN ÖZEL OLARAK FİYATLANDIRILAN CİHAZLARA OLAN EĞİLİMİ



Birim açısından akıllı telefon talepleri genel olarak dengeli olsa da, mobil cihaz endüstrisi özel cihazlara olan eğilim dâhil olmak üzere güçlü durmaya devam ediyor. Ayrıca, sosyal sorumluluk ve adil ticaret açısından, kullanıcılar eski cihazları bozulmadığı sürece yeni akıllı telefon almıyor. Artan cihaz ömrü eğiliminde artış görülürken, kullanıcılar geliştirilmiş özellikler ve diğer faydalar için daha fazla ücret ödemeyi kabul ediyor.



ASIL NOKTA BAĞLANTI



Cihazlardaki akıllı özelliklerin yaygınlaşmasıyla, büyük veri ve yapay zekâya dayalı ses kontrollü kullanıcı ara yüzleri talebinde de artış eğilimi görülüyor. Özelleştirilmiş sesli asistan teknolojisi, cihaza yerleştirilmiş yapay zekâ kapasitesinin evdeki akıllı cihazlar üzerinde de kullanılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca sensörlü ses asistanı cihazları da, ileriki teknoloji için çeşitli olasılıklar sunuyor.