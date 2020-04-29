Akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor

İlk olarak 2019’un sn günlerinde görülen bugün dünya genelinde 3 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ekonomiyi de derinden etkiliyor.



Salgından nasibini alan şirketler kervanına akıllı telefon üreticileri de katılacak. Zira DigiTimes Research tarafından yapılan son araştırmaya göre salgın mobil pazarda bir daralmaya neden olacak.



Aynı rapora göre salgın öncesi 2020 yılı içerisinde 1.15 milyar akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak son verilere göre bu beklenti 970 milyon olarak revize edildi.



Başka bir deyişle mobil cihaz pazarında şimdiden yüzde 15’lik bir daralma öngörülüyor. Söz konusu düşüşün büyük bir kısmının ise üst segment modellerde gerçekleşeceği belirtiliyor



Rapora göre bu daralmadan en çok etkilenecek şirketler Apple Samsung ve Huawei olarak gösteriliyor.

