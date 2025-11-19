Akıllı yüzüklerden sonra şimdi de akıllı küpeler geliyor

Lumia 2 adı verilen yeni bir cihaz, bir gramdan daha hafif akıllı bir küpe ve kulaktan kan dolaşımını ölçerek enerji seviyeleri, odaklanma, uyku, hazırlık durumu ve döngüler hakkında veri sunuyor.



Söz konusu şirket buhüne dek yalnızca klinik ortamlar için geliştirilmiş cihazlar sağlıyordu. Lumia 2 ise markanın ilk kez genel tüketicilere sunduğu ürün olacak.



Kimine göre yoğun ilgi gören, kimine göre ise beklentilerin altında kalan akıllı yüzüklerin ardından piyasaya çıkan Lumia 2’nin kullanıcılarda karşılık bulup bulmayacağı ise belirsiz.

KULAK DELİĞİ ŞART DEĞİL

Lumia 2’nin modüler yapısı sayesinde teknoloji kısmı kulağın arkasında gizleniyor, dışarıdan sadece bir takı gibi görünüyor.

Ürün, hem delikli kulaklar için farklı modellerde hem de deliksiz kullanım için kıkırdak kelepçesi şeklinde üretilecek. Dikkat çekmeyen şeffaf versiyonları da olacak.

Küpe malzemeleri arasında titanyum ve platin bulunuyor. Tek şarjla yaklaşık bir hafta pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Şirketin aktardığına göre Lumia 2, kulaktaki kan akışını takip ederek uyku düzeni, vücut ısısı, kalp atış hızı, kalp ritmi değişkenliği, aktivite yükü ve adet döngüsü gibi detayları analiz edebiliyor.

Adım sayısı ve günlük efor seviyeleri de uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Lumia 2, ilk etapta sadece ABD ve Kanada’da satılacak. Kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Çoğu akıllı cihazda olduğu gibi bu ürün de abonelik modeliyle gelecek.

Cihazın abonelik olmadan çalışıp çalışmayacağı ise net değil.