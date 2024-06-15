Aldatan kocadan Apple'a dava: Silinen mesajlar ortaya çıktı

Ünlü teknoloji şirketi Apple sık sık güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

En son iOS 17.5'i kullanıma sunulmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı silinen fotoğrafların geri geldiğini iddia etmişti.

Bu kez ise eşini aldatan bir adam sildiği mesajların geri geldiğini söyledi. Eşini aldatan adam, sildiği mesajların başka bir cihazda bulunaması üzerine eşine yakalandı.

İsmi açıklanmayan adam, Apple'ın silinen mesajlar konusunda şeffaflık sağlamadığını ve karısının boşanma davası açmasına neden olduğunu, eşi mesajları görmeseydi halen evli olabilieceklerini belirterek Apple'a dava açacağını söyledi.



The Times gazetesine konuşan adam evliliğinin son yıllarında başka kadınlarla sanal yoldan ilişki yaşadığını ve iMessage uygulaması üzerinden yazıştıklarını söyledi. Her yazışmadan sonra mesajları sildiğini söyleyen adam, eşi ile ortak kullandıkları iMac bilgisayarda mesajların gördüğünü belirtti.



5 MİLYON EURO TAZMİNAT

Boşanma sürecinin çok zor olduğunu belirten adam, "Eğer bir mesaj siliniyorsa bu her yerden silinmeli. Boşanma çok stresli bir süreç ve bütün aile dengelerini bozdu" dedi.

Avukatlarla çalışmaya başlayan adam Apple'dan 5 milyon sterlin istediğini söyledi.

İngliz adam Apple'ın Başka bir iPhone kullanıcısına gönderilen iMessage'ların, telefonda silinmiş olsalar bile bağlantılı diğer Apple cihazlarında görülebileceğini açıkça belirtmediğini iddia ediyor.