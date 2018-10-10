Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, henüz Bitcoin ve diğer önemli kripto para birimlerinin piyasaya hangi yönde değer katabileceğini araştırdığını fakat blok zinciri teknolojisinin nakitsiz bir toplum için güçlü bir inovasyon olduğunu belirtti.



CCN’de yer alan habere göre, Ma şöyle konuştu:



“Nakitsiz topluma ve blok zinciri teknolojisiyle ilgileniyorum. Alibaba ve benim işim, dünyayı nakit kullanılmayan bir evreye taşımak çünkü toplumda herkese ihtiyacı olan paranın sağlanması, söz konusu paranın sürdürülebilir ve şeffaf olmasıyla eşitlik oluşturulabileceğine inanıyorum. Yolsuzluktan nefret ediyorum. Benim imkanlarımın sınırlı olması sorun değil fakat başka birinin benim imkanlarım üzerinden pis işler yapmasını istemem. Bu yüzden de nakitsiz bir toplum istiyoruz.”