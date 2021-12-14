Alibaba, tacize uğrayan çalışanını kovdu: Şirketin itibarı zedelendi

Çinli eticaret devi Alibaba'daki taciz skandalı halen devam ediyor. Aylar öne çıkan kadın çalışan, tacize uğradığını duyurmuştu.

Olay kamuoyuna yansıyınca şirket tacizci yöneticiyi kovma kararı almıştı. Kadın çalışan olayı kamuyouna duyururken önce yöneticiyi şikayet ettiğini ama Alibaba'nın harekete geçmediğini belirtmişti.

BBC'de yer alan habere göre uğradığı cinsel tacize karşı sessiz kalmayan çalışan kovuldu. İşten çıkarma mektubunda tacize uğrayan kadının şirketin itibarını zedelediği belirtildi.

Alibaba, kadını "yanlış bilgiler yaymakla" suçladı. Devlet destekli Dahe Daily gazetesine açıklama yapan kadın çalışan yasal yollarla hakkını arayacağını söyledi.

Kadın çalışan, "Yanlış bir şey yapmadım ve kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Haklarımı korumak için yasal yollara başvuracağım" dedi.

TACİZ OLAYININ GEÇMİŞİ

Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrinde çalışan bir kadın çalışan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını öne sürdü.



Bloomberg'de yer alan habere göre, kadın çalışan kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti. Polise ifade veren kadın çalışan, konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini belirtti. Çalışan bir sonuç alamadığını da ifadesine ekledi.



Alibaba CEO'su Daniel Zhang olayı duymasının ardından şok yaşadığını ve utandığını belirtti. Olaylara karışanların iş akdinin askıya alındığını duyuran Zhang, kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.



Zhang, "Benden başlayarak, yönetimden başlayarak, insan kaynaklarından başlayarak, Alibaba'daki herkesin empati kurması, düşünmesi ve harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Soyadının Wang olduğu bildirilen Alibaba şirketinin eski yöneticisi, şirketteki bir kadın çalışma arkadaşına, çıktığı iş gezisinde cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla ağustos ayında polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Yapılan açıklamaya göre, Jinan şehrindeki savcılar, Wang'ın tutuklanmasını reddederek 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.



Savcıların verdiği karar, çevrim içi platformlarda yoğun eleştiri alırken, 15 günlük gözaltı kararının aslında Wang'ın tamamen masum olmadığını ortaya koyduğu yönünde yorumlar yapıldı.



Şirket, taciz iddialarını yönetme biçimi nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.



Taciz mağduru olduğunu iddia eden kişinin, Wang ve Alibaba insan kaynaklarını suçladığı yazısının yayınlanmasının ardından şirket, Wang’ın kovulmasına karar vermiş ve iki üst düzey yöneticisinin istifasını istemişti.