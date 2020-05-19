Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar için proje bazlı üretim yapan bir firma yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı.



Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.



Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.



Firma sahibi yaptığı açıklamada, proje bazlı endüstriyel ekipman ve kimyasallara dayanıklı tesis üretimi üzerine çalıştıklarını söyledi.



Salgın nedeniyle projelerde yavaşlama olduğunu dile getiren firma sahibi, hem bu dönemi boş geçirmemek adına hem de müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dezenfektan sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışması başlattıklarını anlattı.

