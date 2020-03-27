Alman şirket corona virüs için hızlı test geliştirdi (10 solunum yolu hastalığını eşzamanlı olarak teşhis ediliyor)

Bosch'dan yapılan açıklamaya göre, Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi.



Covid-19'un hızlı şekilde teşhis edilebilmesi birçok ülkede artan yayılma hızını kontrol altına almak için paha biçilemez önem taşırken, Bosch'un tam otomatik Covid-19 testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Hızlı test, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kalite standartlarını da karşılıyor.



Sadece altı hafta içinde geliştirilen hızlı test, numunenin alındığı andan sonucun geldiği ana kadar ölçülmek üzere 2,5 saatin altında bir sürede, hastalarda Covid-19 enfeksiyonunu tespit edebiliyor.



Şu anda kullanılan testlerde hastalar, sonucu almak için genelde bir ila iki gün beklemek zorunda kalırken, hızlı testin doğrudan bakım noktasında yapılabilmesi numunelerin taşınması ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Böylece enfekte kişiler anında tespit edilerek karantinaya alınabiliyor.



Covid-19 ile ilgili gerçekleştirilen çeşitli laboratuvar çalışmalarında Bosch testi, yüzde 95'in üzerinde doğru sonuçlar veriyor.

10 SOLUNUM YOLU HASTLIĞINI EŞZAMANLI OLARAK TEŞHİS EDİYOR

Bosch'un hızlı testi, tek bir numunenin sadece Covid-19 için değil, aynı zamanda influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de test edilmesine imkan veriyor.



Hızlı moleküler tanı testi, Bosch Healthcare Solutions’ın Vivalytic analiz cihazı üzerinde çalışıyor. Numune, bir swab yardımıyla hastanın burnundan veya boğazından alınıyor ve test için gerekli ayıraçları içeren kartuş, analiz için Vivalytic cihazının içerisine yerleştiriliyor.



Analiz sırasında sağlık çalışanları, hastaların tedavisi gibi diğer görevlerle ilgilenebiliyor. Vivalytic analiz cihazı, özel olarak eğitim almamış olan sağlık çalışanlarının bile testi güvenilir şekilde yapabilmesine imkan sağlıyor. Bosch Vivalytic analiz cihazı, 24 saat içerisinde 10 adede kadar test yapabiliyor.



Yeni geliştirilen testin, nisan ayından itibaren Almanya'da, ardından da Avrupa'daki diğer ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

