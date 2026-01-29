Almanya, Çin'den şikayetçi. Uzayda "it dalaşı"

Avrupa'nın, Çin ve Rusya'nın uzay programlarını geliştirmesinden duyduğu endişe her geçen gün büyüyor.

Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, Rusya ve Çin'in uzay sistemlerini engellemek için tasarlanmış "karşı uzay yeteneklerini" geliştirdiğini belirterek, Çin uydularının Avrupa uydularına karşı faaliyetlerine dikkat çekti. Plötner, bu faaliyetleri havacılıkta savaş uçaklarının birbirlerini yakın mesafeden takip ederek avantajlı bir atış konumu elde etmeye çalıştıkları taciz manevralarını ifade eden "it dalaşı"na benzetti.

AA'nın Euronews sitesinden aktardığına göre Jens Plötner, konuyu Brüksel'de düzenlenen "18'inci Avrupa Uzay Konferansı"nda gündeme getirdi. Plötner, Avrupa'nın rakiplerinin "gelecekteki çatışmaya" hazırlık olarak AB'nin uzay varlıklarını istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

"NEREDEYSE HER GÜN OLUYOR"

Rusya ve Çin'in uzay sistemlerini engellemek için tasarlanmış "karşı uzay yeteneklerini" geliştirdiğini aktaran Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Plötner, "Almanya dahil Avrupa uzay varlıkları, bugün bile düzenli olarak kasıtlı müdahalelere maruz kalıyor. Bunu neredeyse her gün gözlemliyoruz. Örneğin; Çin uyduları, yörüngede son derece çevik ve karmaşık manevralar gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler, uzayda bir tür 'it dalaşı' olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı.

"UZAY TABANLI SAVUNMA BELİRLEYİCİ"

Uzay tabanlı savunmanın artık çatışmalarda belirleyici olduğuna işaret eden Plötner, "Bu nedenle uzay altyapımıza yönelik saldırıların gelecekteki herhangi bir çatışmanın çok erken aşamasında gerçekleşeceğini ve bu tür saldırının unsurlarının hibrit bir kampanyanın parçası olarak bugün bile gerçekleşiyor olabileceğini varsaymalıyız." diye konuştu. Müsteşar Plötner, AB ülkelerini, uzay teknolojisi alanında kaynaklarını birleştirmeye, ABD ve NATO'yla işbirliği yapmaya çağırdı.

İT dalaşı, iki ülkeye ait savaş uçaklarının birbirlerinin çevresinde burgu dönüşlerle taciz amaçlı manevralar yapması ve silah sistemlerini rakip uçağı hedef alacak konuma getirmesi olarak tanımlanıyor.