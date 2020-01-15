Almanya'da girişimlere yapılan yatırım 6 milyar euro'yu aştı

Almanya'da startup'lara yapılan yatırım geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 artarak 6,2 milyar euro'ye ulaştı.

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Almanya’da startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 6,2 milyar euro'ya yükseldi. 
  
Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya’daki startup yatırımlara yönelik raporunu yayınlandı. 
  
Rapora göre, ülkedeki yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların  geçen yıl topladıkları yatırım 2018 yılına kıyasla yüzde 36 'lık artışla 6,2 milyar euro'ya ulaştı. 
  
EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Finansman canlılığı hız kesmeden devam ediyor. Bir kez daha yabancılardan gelen çok sayıda büyük anlaşma ile yatırım rekoru kırıldı.” ifadesini kullandı. 

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