Almanya'da hükümet yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyor

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya hükümeti, bakanlıklar ve kamu kurumlarında aktif yapay zeka proje ve uygulamalarının sayısının bir yıl içinde 2 kattan fazla artarak yaklaşık 100'den 212'ye çıktığını açıkladı.



Verilen yanıtta yapay zekanın kullanımının federal bakanlıklara bağlı olarak büyük ölçüde değiştiği, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'nın 44 projeyle birinci sırada yer aldığı belirtildi.



Yapay zeka uygulama sayısında bakanlıklar arasında ikinci sırada ise 40 projeyle İçişleri Bakanlığı yer aldı.



Tarım ve Gıda Bakanlığı 35 proje ile yapay zeka uygulamalarının sayısı bakımından üçüncü, Ulaştırma ve Dijital İşler Bakanlığı da 30 proje ile dördüncü sırada yer buldu.



Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, metin analizi veya çeviri yazı gibi yaygın uygulamalar için yapay zekayı kullanırken, İçişleri Bakanlığı parmak izi, yüz tanıma, kötü amaçlı yazılımları belirleme, video görüntü verilerini değerlendirme ve tren istasyonlarında tehlikeyi önlemek için yapay zekayı tercih ediyor.



Tarım Bakanlığı, orman yangınlarını daha hızlı tespit etmek ve bunlarla daha etkili şekilde mücadele etmek, Ulaştırma ve Dijital İşler Bakanlığı hava durumu ve iklim tahminleri için yapay zekayı kullanıyor.



Hükümetin yanıtında, Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka sistemlerini kullanıp kullanmadığına yönelik bilgi verilmedi.



Federal hükümet, ülkede istihbarat kurumları tarafından yapay zekanın kullanımı konusunda ise bilgi vermedi. Söz konusu yanıtta bu bilgilerin "devletin güvenliği için gizli tutulması gerektiği" belirtildi.