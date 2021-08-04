Almanya'da İklim Koruma Bakanlığı kurulsun önerisi

Almanya'da Yeşiller Partisi 26 Eylül genel seçimleri sonrası kurulacak hükümette İklim Koruma Bakanlığı olmasını önerdi.



Yeşiller Partisi, İklim Koruma Bakanlığı'nın temel görevinin Paris İklim Anlaşması hedefinin yerine getirilmesi olması gerektiğini açıkladı.

Kurulması hedeflenen bakanlığın yeni hükümetin ilk 100 gününde her hafta toplanması, planlanan İklim Görev Gücü'ne liderlik etmesi de Yeşiller'in vaatleri arasında.

Yeşiller Partisi'nin diğer vaatlerinin arasında iklim koruma için ayrılan bütçeyi 15 milyar euro artırmak da yer alıyor.

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