Almanya'da küresel ısınma etkisi: 5 büyük buzuldan biri eridi

Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner, "buzul" statüsünden çıkarıldı.

Almanya'da küresel ısınma etkisi: 5 büyük buzuldan biri eridi

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Bavyera Bilimler Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 'nın sadece 4 büyük buzulu kaldı.

Alman bilim insanları bu ay Güney Schneeferner'in üzerinde yapılan ölçüm çalışmalarının, buzulun 4 yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Çalışmada, buzulun çoğu bölgesinin 2 metreden biraz daha kalın olduğu ve artık buzul statüsünden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Almanya'da küresel ısınma etkisi: 5 büyük buzuldan biri eridi - 1 Yakın zamanda çekilen bir fotoğrafta kar araçlarının toprak üzerinde durduğu görülüyor (Ağustos 2022)

Uzmanlar, küçülen buz tabakasının 1 ila 2 yıl içinde tamamen eriyeceği tahmininde bulundu.

Bilim insanları, Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun nedeniyle ilerleyen yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor.

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