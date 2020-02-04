Almanya'da navigasyonu '99 akıllı  telefonla' kandırdı

Almanya'nın Berlin eyaletinde bir sanatçı navigasyonu kandırmayı başardı.

Berlin'de yaşayan Simon Weckert, el arabasına koyduğu 99 akıllı telefonla Berlin’in boş sokaklarında ilerlemeye başladı. Weckert ilerledikçe haritada bölgede gösterilen yoğunluk da arttı.

Navigasyonda giderek kırmızılaşmaya başlayan ancak trafiğin hiç olmadığı sokaklarda yürüyen sanatçı bu anları farklı açılardan kameraya da aldı.

Weckert, sistemde "sanal' trafik yoğunluğu yaratarak bu sayede insanları başka yollara yönlendirdiğini söyledi. Weckert harita servislerinin insan hayatını ne kadar etkilediğini göstermek için bu deneyi yaptığını belirtiyor.

